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Новини | Трампа визнали винним у шахрайстві – Reuters

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 23:50
Трампа визнали винним у шахрайстві – Reuters - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Суд у Нью-Йорку визнав 45-го президента США Дональда Трампа та його сімейний бізнес відповідальними у шахрайстві за цивільним позовом генпрокурорки штату Летиції Джеймс, у якому політика звинуватили в незаконному роздуванні своїх активів та капіталу. Про це повідомляє агенція Reuters.

Посадовиця подала до суду на Трампа у вересні 2022 року, звинувативши його та Trump Organization у брехні впродовж десяти років щодо вартості активів і його власного капіталу. 

Стверджувалось, що він робив це, аби отримати кращі умови банківських позик і страхування, пише ЗМІ.

Посадовиця заявила, що Трамп роздув свій власний статок на цілих $2,23 млрд, а за одним показником — на $3,6 млрд на основі річних фінансових звітів, які надавались банкам та страховим компаніям.

Серед активів, вартість яких була завищена, генпрокурорка назвала маєток Трампа Мар-а-Лаго у Флориді, його пентхаус у Trump Tower на Мангеттені, а також різні офісні будівлі та поля для гольфу.

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Bloomberg пише, що ця постанова суду вирішує "найбільшу претензію штату проти колишнього президента та звужує судовий процес, який розпочнеться 2 жовтня".

Тепер суд буде зосереджений на звинуваченнях, як-от фальсифікація ділової документації та видача неправдивих фінансових звітів, а також на вимозі держави щодо відшкодування $250 млн, зазначає ЗМІ.

Трамп, який стверджує, що позов генпрокурорки політично мотивований, швидше за все, оскаржить це рішення суду, повідомляє Bloomberg.

За словами видання, також Трамп докладає "останніх зусиль", аби відкласти судовий процес. Зокрема, він стверджує в апеляційному суді Нью-Йорка, що суддя не зміг звузити справу після визнання апеляційною комісією, що деякі вимоги штату можуть бути "занадто старими".

Політик виступив проти клопотання штату про так зване спрощене судове рішення. Він заявив, що річні звіти, котрі він надавав банкам і страховим компаніям, містили "вагомі застереження", що їм слід проводити власні оцінки, передає ЗМІ.

Окрім цього Трамп стверджував, що генпрокурорка не мала права подавати до суду, оскільки банки та страхові компанії не зазнали жодних фінансових збитків, підсумовує Bloomberg.

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Артем Джеріпа
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