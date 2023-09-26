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Новости | Трампа признали виновным в мошенничестве – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 23:50
Трампа признали виновным в мошенничестве – Reuters - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)

Суд в Нью-Йорке признал 45-го президента США Дональда Трампа и его семейный бизнес ответственными в мошенничестве по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс, в котором политика обвинили в незаконном раздувании своих активов и капитала. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чиновница подала в суд на Трампа в сентябре 2022 года, обвинив его и Trump Organization во лжи в течение десяти лет относительно стоимости активов и его собственного капитала.

Утверждалось, что он делал это, чтобы получить лучшие условия банковских ссуд и страхования, пишет СМИ.

Чиновница заявила, что Трамп раздул свое собственное состояние на целых $2,23 млрд, а по одному показателю — на $3,6 млрд на основе годовых финансовых отчетов, предоставляемых банкам и страховым компаниям.

Среди активов, стоимость которых была завышена, генпрокурор назвала имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде, его пентхаус в Trump Tower на Манхэттене, а также различные офисные здания и поля для гольфа.

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Bloomberg пишет, что это постановление суда решает "самую большую претензию штата против бывшего президента и сужает судебный процесс, который начнется 2 октября".

Теперь суд будет сосредоточен на обвинениях, таких как фальсификация деловой документации и выдача ложных финансовых отчетов, а также на требовании государства по возмещению $250 млн, отмечает СМИ.

Трамп, который утверждает, что иск генпрокурора политически мотивирован, скорее всего, обжалует это решение суда, сообщает Bloomberg.

По словам издания, также Трамп прилагает "последние усилия", чтобы отложить судебный процесс. В частности, он утверждает в апелляционном суде Нью-Йорка, что судья не смог сузить дело после признания апелляционной комиссией, что некоторые требования штата могут быть "слишком старыми".

Политик выступил против ходатайства штата о так называемом упрощенном судебном решении. Он заявил, что годовые отчеты, которые он предоставлял банкам и страховым компаниям, содержали "веские предостережения", что им следует проводить собственные оценки, передает СМИ.

Кроме того Трамп утверждал, что генпрокурор не имела права подавать в суд, поскольку банки и страховые компании не понесли никаких финансовых убытков, заключает Bloomberg.

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Артём Джерипа
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