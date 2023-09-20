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Зеленский обратился к Трампу: Покажите свою формулу мира. Отдать землю Путину — не вариант

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20.09.2023, 06:16
Зеленский обратился к Трампу: Покажите свою формулу мира. Отдать землю Путину — не вариант - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский обратился к 45-му президенту США Дональду Трампу с призывом поделиться его планами закончить войну России против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, Трампу стоит публично поделиться своими мирными планами, если таковые есть.
Одновременно он отметил, что Украине не пойдет на территориальные уступки России. 

"Так что если идея заключается в том, как захватить часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что политики, которые выступают против продолжения помощи Украине не видели войну вблизи, а поэтому им сложно сравнивать внутренние проблемы стран с гражданскими правами и энергетикой с угрозой существования страны. 

"Очень сложно понять, когда ты на войне, а когда не на войне", — резюмировал президент.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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Дмитрий Гриниченко
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