Зеленский обратился к Трампу: Покажите свою формулу мира. Отдать землю Путину — не вариант

Президент Владимир Зеленский обратился к 45-му президенту США Дональду Трампу с призывом поделиться его планами закончить войну России против Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

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По его словам, Трампу стоит публично поделиться своими мирными планами, если таковые есть.

Одновременно он отметил, что Украине не пойдет на территориальные уступки России.

"Так что если идея заключается в том, как захватить часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что политики, которые выступают против продолжения помощи Украине не видели войну вблизи, а поэтому им сложно сравнивать внутренние проблемы стран с гражданскими правами и энергетикой с угрозой существования страны.

"Очень сложно понять, когда ты на войне, а когда не на войне", — резюмировал президент.

В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина во избежание полномасштабного вторжения России "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.

Также он говорил, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.

В марте 2023 года экс-президент США заявил, что помощь Украине – это только интерес Европы, а также выступил против смены режима Путина.

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