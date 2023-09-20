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Новини | Зеленський звернувся до Трампа: Покажіть свою формулу миру. Віддати землю Путіну — не варіант

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 06:16
Зеленський звернувся до Трампа: Покажіть свою формулу миру. Віддати землю Путіну — не варіант - Фото
Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський звернувся до 45-го президента США Дональда Трампа із закликом поділитися його планами закінчити війну Росії проти України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу CNN.

За його словами, Трампу варто привселюдно поділитися своїми мирними планами, якщо такі є.
Водночас він зазначив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії.

"Тож якщо ідея полягає в тому, як захопити частину нашої території та віддати Путіну, то це не формула миру", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що політики, які виступають проти продовження допомоги Україні, не бачили війну поблизу, а тому їм складно порівнювати внутрішні проблеми країн з цивільними правами та енергетикою із загрозою існування країни.

"Дуже складно зрозуміти, коли ти на війні, а коли не на війні", — резюмував президент.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говори, що адміністрація чинного голови Білого дому Джо Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
  • У березні 2023 року експрезидент США заявив, що допомога Україні – це лише інтерес Європи, а також виступив проти зміни режиму Путіна.

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Дмитро Гриниченко
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