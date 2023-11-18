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Вже третій штат дозволив Трампу брати участь у виборах – рішення суду у Колорадо

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18.11.2023, 10:21
Вже третій штат дозволив Трампу брати участь у виборах – рішення суду у Колорадо - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Суд штату Колорадо визнав 45-го президента США Дональда Трампа причетним до штурму Капітолія у 2021 році, проте дозволив йому брати участь у праймеріз Республіканської партії. Відповідне рішення схвалила окружна суддя Сара Уоллес, повідомляє Associated Press.

Уоллес заявила, що Трамп може залишитися на первинних виборах, оскільки "незрозуміло, чи стосується 14 поправка до Конституції США президентів". Суддя пояснила своє рішення "суперечливими тлумаченнями" поправки.

Відповідно до Конституції США 14 поправка наголошує, що жодна особа, яка брала участь у повстанні або бунті проти уряду, не може балотуватися на держпосаду.

Суд у Колорадо став третім, що ухвалив подібне рішення. До цього Верховний суд Міннесоти заявив, що експрезидент може брати участь у праймеріз, а мічиганський суддя постановив, що Конгрес повинен вирішувати, чи може колишній президент йти на вибори.

ДОВІДКА. Проти Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

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Мілана Головань
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дональд трампвибори у сшасудКолорадокапітолій
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