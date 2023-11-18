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Уже третий штат разрешил Трампу участвовать в выборах – решение суда в Колорадо

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 10:21
Уже третий штат разрешил Трампу участвовать в выборах – решение суда в Колорадо - Фото
Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Суд штата Колорадо признал 45-го президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году, однако разрешил ему участвовать в праймериз Республиканской партии. Соответствующее решение приняла окружная судья Сара Уоллес, сообщает Associated Press.

Уоллес заявила, что Трамп может остаться на первичных выборах, поскольку "неясно, касается ли 14 поправок к Конституции США президентов". Судья объяснила свое решение "противоречивыми толкованиями" поправки.

Согласно Конституции США 14 поправка отмечает, что ни одно лицо, участвовавшее в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность.

Суд в Колорадо стал третьим, принявшим подобное решение. До этого Верховный суд Миннесоты заявил, что экс-президент может участвовать в праймериз, а мичиганский судья постановил, что Конгресс должен решать, может ли бывший президент идти на выборы.

СПРАВКА. Против Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

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Милана Головань
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