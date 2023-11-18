Уже третий штат разрешил Трампу участвовать в выборах – решение суда в Колорадо

Суд штата Колорадо признал 45-го президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия в 2021 году, однако разрешил ему участвовать в праймериз Республиканской партии. Соответствующее решение приняла окружная судья Сара Уоллес, сообщает Associated Press.

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Уоллес заявила, что Трамп может остаться на первичных выборах, поскольку "неясно, касается ли 14 поправок к Конституции США президентов". Судья объяснила свое решение "противоречивыми толкованиями" поправки.

Согласно Конституции США 14 поправка отмечает, что ни одно лицо, участвовавшее в восстании или бунте против правительства, не может баллотироваться на госдолжность.

Суд в Колорадо стал третьим, принявшим подобное решение. До этого Верховный суд Миннесоты заявил, что экс-президент может участвовать в праймериз, а мичиганский судья постановил, что Конгресс должен решать, может ли бывший президент идти на выборы.

СПРАВКА. Против Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь идет о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки. 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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