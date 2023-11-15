Трампу дозволили брати участь у виборах ще в одному штаті — рішення суду

Суд штату Мічиган дозволив 45 президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз Республіканської партії. Відповідне рішення схвалив суддя Претензійного суду Джеймс Редфорд, повідомляє Associated Press.

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Редфорд відхилив аргументи про те, що роль Трампа у нападі на Капітолій 6 січня 2021 року означала, що суд мав визнати його непридатним для участі у президентських виборах.

Суддя заявив, що оскільки Трамп дотримувався закону штату, проходячи праймеріз, він не може усунути його від перегонів.

Крім того, він сказав, що Конгрес США має вирішити, чи повинен Трамп бути відсторонений від виборів відповідно до розділу Конституції США, який забороняє обіймати посаду людині, що брала участь у повстанні.

"Рішення про те, чи представляє ту або іншу подію повстання і чи брав участь хтось у ньому – це питання, які краще залишити Конгресу, а не одному судовому чиновнику. Суддя не може у жодному разі втілювати подані якості кожного громадянина нації, як це роблять Палата представників та Сенат", – наголосив Редфорд.

ДОВІДКА. Проти Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії та має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів. 26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

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