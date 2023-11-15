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Трампу разрешили участвовать в выборах еще в одном штате — решение суда

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 13:41
Трампу разрешили участвовать в выборах еще в одном штате — решение суда - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA/ADAM DAVIS)

Суд штата Мичиган разрешил 45 президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз Республиканской партии. Соответствующее решение одобрил судья Претензионного суда Джеймс Редфорд, передает Associated Press.

Редфорд отклонил аргументы о том, что роль Трампа в нападении на Капитолий 6 января 2021 года означала, что суд должен был признать его непригодным для участия в президентских выборах.

Судья заявил, что, поскольку Трамп следовал закону штата, проходя праймериз, он не может отстранить его от гонки.

Кроме того, он сказал, что Конгресс США должен решить, должен ли Трамп быть отстранен от выборов в соответствии с разделом Конституции США, запрещающим занимать должность человеку, который участвовал в восстании.

"Решение о том, представляет ли то или иное событие восстание и участвовал ли кто-то в нем — это вопросы, которые лучше оставить Конгрессу, а не одному судебному чиновнику. Судья не может ни в какой форме воплощать представленные качества каждого гражданина нации, как это делают Палата представителей и Сенат", — подчеркнул Редфорд.

СПРАВКА. Против Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

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Дмитрий Гриниченко
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