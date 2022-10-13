"Комитет 6 января" по расследованию атаки на Капитолий проголосовал за вызов Трампа
Парламентский комитет по расследованию атаки на Капитолий 6 января 2021 года проголосовал за отправку повестки Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.
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Комитет Конгресса США, который ведет расследование атаки на Капитолий США 6 января 2021 года, проголосовал за вызов Дональда Трампа для дачи им показаний под присягой. Отказ Трампа подчиниться повестке может обернуться для него тюремным заключением.
Члены Комитета, в который входят семь демократов и два республиканца, проголосовали за вызов Трампа единогласно. Перед голосованием состоялась серия слушаний, в ходе которых были изложены доводы в пользу того, что Трамп заранее планировал не признать поражение на президентских выборах 2020 года.
- 6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов избирателей на выборах президента, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.
- 10 января участников штурма Капитолия арестовали, обвинив в насильственном проникновении и хулиганстве.
- 18 ноября сторонник теории заговора QAnon Джейкоб Ченсли, известный как "Шаман" QAnon, получил более трех лет тюрьмы за участие в штурме Капитолия.
- 29 июня 2022 года бывшая помощница главы администрации Белого дома Кэссиди Хатчинсон на слушаниях Комитета показала, что Трамп 6 января 2021 года хотел лично участвовать в штурме Капитолия вместе со своими сторонниками.
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