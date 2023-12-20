Трампу запретили участвовать в выборах президента США в штате Колорадо — решение суда
Верховный суд штата Колорадо запретил 45-му президенту США Дональду Трампу участвовать в выборах президента и исключил его из праймериз в штате. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на решение суда.
Суд отменил решение судьи окружного суда от ноября, который заявил, что Трамп спровоцировал восстание своей ролью в атаке на Капитолий 6 января 2021 года, но подчеркнул, что его нельзя отстранить от участия в голосовании.
В новом решении большинство судей считают, что Трамп не имеет права занимать должность главы Белого дома в соответствии с 3-м разделом 14-ой поправки Конституции США.
Главный судья Верховного суда Колорадо Брайан Д. Ботрайт не согласился с решением, заявив, что "конституционные вопросы слишком сложны, чтобы их можно было решить на слушаниях штата". Судьи Мария Э. Беркенкоттер и Карлос Самур также выразили несогласие.
"Наше правительство не может лишить кого-либо права занимать государственные должности без надлежащей правовой процедуры. Даже если мы убеждены, что кандидат совершил ужасные действия в прошлом — осмелюсь сказать, участвовал в восстании, — должна быть проведена надлежащая процессуальная процедура, прежде чем мы сможем объявить этого человека лишенным права занимать государственные должности", — заявил Самур.
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
- 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.
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