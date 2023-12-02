У США суд відмовив Трампу в закритті справи про штурм Капітолія
Федеральний суд у США відмовився знімати з колишнього президента США Дональда Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році. Трамп вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет, повідомляє Reuters.
Суддя Таня Чуткан у своєму рішенні заявила, що колишніх президентів можуть притягнути до кримінальної відповідальності, як і будь-яких інших громадян.
"Якими б імунітетами не користувався чинний президент, у Сполучених Штатах є лише один глава виконавчої влади, і ця посада не дає довічну картку "безплатно вийти з в'язниці", – йдеться в рішенні судді.
Адвокати 45-го президента намагалися також довести, що звинувачення проти нього порушують право колишнього президента на свободу слова, яка гарантована першою поправкою до Конституції США. Суддя, своєю чергою, заявила, що висловлювання Трампа підтримували "злочинну змову" і "перешкоджали виборчому процесу".
- У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.
- На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.
- 26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.
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