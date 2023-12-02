У США суд відмовив Трампу в закритті справи про штурм Капітолія

Суддя Таня Чуткан у своєму рішенні заявила, що колишніх президентів можуть притягнути до кримінальної відповідальності, як і будь-яких інших громадян

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Федеральний суд у США відмовився знімати з колишнього президента США Дональда Трампа звинувачення про втручання у вибори у 2020 році. Трамп вимагав закрити кримінальну справу про штурм Капітолія, посилаючись на президентський імунітет, повідомляє Reuters.

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Суддя Таня Чуткан у своєму рішенні заявила, що колишніх президентів можуть притягнути до кримінальної відповідальності, як і будь-яких інших громадян.

"Якими б імунітетами не користувався чинний президент, у Сполучених Штатах є лише один глава виконавчої влади, і ця посада не дає довічну картку "безплатно вийти з в'язниці", – йдеться в рішенні судді.

Адвокати 45-го президента намагалися також довести, що звинувачення проти нього порушують право колишнього президента на свободу слова, яка гарантована першою поправкою до Конституції США. Суддя, своєю чергою, заявила, що висловлювання Трампа підтримували "злочинну змову" і "перешкоджали виборчому процесу".

ДОВІДКА 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт. 6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

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