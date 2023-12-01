Дональд Трамп може бути відповідачем за позовами про штурм Капітолія – рішення суду

Апеляційний суд вирішив, що Трамп може бути відповідачем за цивільними позовами, які стосуються атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року

Дональд Трамп (Фото - EPA)

Апеляційний суд США вирішив, що Дональд Трамп може бути відповідачем із цивільних позовів, які стосуються атаки його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року. Про це повідомляє Reuters.

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Позов 45-го президента США про захист від судових звинувачень був заснований на припущенні, що Трамп має імунітет у разі цивільних позовів, які ставлять під сумнів його офіційні дії як президента.

Трамп стверджує, що 6 січня 2021 року він закликав своїх прихильників "битися як чорти" проти визнання результатів виборів "у суспільних інтересах" і що цей виступ входив до його офіційних обов'язків.

Проте апеляційний суд округу Колумбія одноголосно визнав, що Трамп закликав своїх прихильників "маршувати на Капітолій" у день заколоту у статусі не президента, а кандидата у президенти.

Це рішення відкриває можливість подання проти Трампа цивільних позовів поліціянтами, які охороняли Капітолій, конгресменами, які можуть побажати притягти колишнього президента до відповідальності за дії його прихильників під час заколоту, та іншими категоріями постраждалих.

6 січня 2021 року, коли в Конгресі США мали офіційно сертифікувати підсумки виборів президента, Трамп закликав своїх прихильників прийти на мітинг під Капітолій, щоб зупинити "злодійство". Він особисто був присутній на акції, заявивши, що люди повинні "показати силу, оскільки країну не можна повернути слабкістю". В результаті протестувальники прорвали кордон правоохоронців та увірвалися до Конгресу, зірвавши засідання. Під час штурму загинули четверо протестувальників та один поліціянт.

ДОВІДКА Проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії і має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році. Проти Дональда Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Мова про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії і має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

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