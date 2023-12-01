Дональд Трамп может быть ответчиком по искам о штурме Капитолия – решение суда

Апелляционный суд решил, что Трамп может быть ответчиком по гражданским искам, которые касаются атаки его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года

Дональд Трамп (Фото - EPA)

Апелляционный суд США решил, что Дональд Трамп может быть ответчиком по гражданским искам, которые касаются атаки его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

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Иск 45-го президента США о защите от судебных обвинений был основан на допущении, что Трамп обладает иммунитетом в случае гражданских исков, которые ставят под сомнение его официальные действия как президента.

Трамп утверждает, что 6 января 2021 года он призывал своих сторонников "биться как черти" против признания результатов выборов "в общественных интересах" и что это выступление входило в его официальные обязанности.

Однако апелляционный суд округа Колумбия единогласно посчитал, что Трамп призывал своих сторонников "маршировать на Капитолий" в день мятежа в статусе не президента, а кандидата в президенты.

Это решение открывает возможность подачи против Трампа гражданских исков полицейскими, которые охраняли Капитолий, конгрессменами, которые могут пожелать привлечь бывшего президента к ответственности за действия его сторонников в ходе мятежа, и другими категориями пострадавших.

6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

СПРАВКА Против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году. Против Дональда Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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