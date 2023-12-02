В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия

Судья Таня Чуткан в своем решении заявила, что бывших президентов могут привлечь к уголовной ответственности, как и любых других граждан

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Федеральный суд в США отказался снимать с бывшего президента США Дональда Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году. Трамп потребовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет, сообщает Reuters.

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Судья Таня Чуткан в своем решении заявила, что бывших президентов могут привлечь к уголовной ответственности, как и любых других граждан.

"Какими бы иммунитетами ни пользовался действующий президент, в Соединенных Штатах есть только один глава исполнительной власти, и эта должность не дает пожизненную карточку "бесплатно выйти из тюрьмы", – говорится в решении судьи.

Адвокаты 45-го президента пытались также доказать, что обвинения против него нарушают право бывшего президента на свободу слова, гарантированную первой поправкой в Конституцию США. Судья, в свою очередь, заявила, что высказывания Трампа поддерживали "преступный сговор" и "препятствовали избирательному процессу".

СПРАВКА 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский. 6 января 2021 года, когда в Конгрессе США должны были официально сертифицировать итоги выборов президента, Трамп призвал своих сторонников прийти на митинг под Капитолий, чтобы остановить "воровство". Он лично присутствовал на акции, заявив, что люди должны "показать силу, поскольку страну нельзя вернуть слабостью". В результате протестующие прорвали кордон правоохранителей и ворвались в Конгресс, сорвав заседание. Во время штурма погибли четверо протестующих и один полицейский.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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