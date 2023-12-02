В США суд отказал Трампу в закрытии дела о штурме Капитолия
Федеральный суд в США отказался снимать с бывшего президента США Дональда Трампа обвинения о вмешательстве в выборы в 2020 году. Трамп потребовал закрыть уголовное дело о штурме Капитолия, ссылаясь на президентский иммунитет, сообщает Reuters.
Судья Таня Чуткан в своем решении заявила, что бывших президентов могут привлечь к уголовной ответственности, как и любых других граждан.
"Какими бы иммунитетами ни пользовался действующий президент, в Соединенных Штатах есть только один глава исполнительной власти, и эта должность не дает пожизненную карточку "бесплатно выйти из тюрьмы", – говорится в решении судьи.
Адвокаты 45-го президента пытались также доказать, что обвинения против него нарушают право бывшего президента на свободу слова, гарантированную первой поправкой в Конституцию США. Судья, в свою очередь, заявила, что высказывания Трампа поддерживали "преступный сговор" и "препятствовали избирательному процессу".
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
- 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.
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