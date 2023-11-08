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У Байдена закликали скептично ставитися до опитувань про вибори: Так "програвав" і Обама

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 08:57
У Байдена закликали скептично ставитися до опитувань про вибори: Так
Карін Жан-П'єр (Скриншот з відео)

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала обережно ставитися до опитувань громадської думки щодо виборів у США, результати яких свідчать про те, що чинний президент Джо Байден відстає від свого головного суперника – провідного кандидата від республіканців Дональда Трампа. Її цитує Reuters.

6 листопада американська газета The New York Times та Сієнський коледж провели опитування, з якого випливає, що Трамп випереджає Байдена у п'яти із шести ключових штатів.

Речниця Білого дому заявила, що подібних опитувань буде багато, закликавши сприймати кожне з них з певною часткою скептицизму.

Для прикладу вона пригадала опитування перед виборами президента США у 2012 році, коли тодішній кандидат на посаду від Республіканської партії Мітт Ромні випереджав 44-го президента Барака Обаму

У підсумку Обама переміг і став президентом США вдруге.

Також Жан-П'єр пригадала, як республіканці очікували великої перемоги на проміжних виборах до Конгресу у 2022 році, але отримали скромніші результати: демократи втримали владу в Сенаті, а республіканці здобули лише незначну більшість у Палаті представників.

  • У серпні 2022 року Трамп заявив, що Україна, щоб уникнути повномасштабного вторгнення Росії, "могла б відмовитися від Криму" або зійти з курсу на вступ до НАТО.
  • Також він говорив, що адміністрація Байдена "майже змусила" Путіна розпочати велику війну проти України.
  • Байден, пояснюючи своє висування на другий термін, заявив, що у США є "величезні можливості зробити світ кращим та придушити Путіна".

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Мілана Головань
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