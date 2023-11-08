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У Байдена призывали скептически относиться к опросам о выборах: Так "проигрывал" и Обама

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 08:57
У Байдена призывали скептически относиться к опросам о выборах: Так
Карин Жан-Пьер (Скриншот из видео)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала осторожно относиться к опросам общественного мнения касательно выборов в США, результаты которых свидетельствуют о том, что действующий президент Джо Байден отстает от своего главного соперника – ведущего кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Ее цитирует Reuters.

6 ноября американская газета The New York Times и Сиенский колледж провели опрос, из которого следует, что Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов.

Спикер Белого дома заявила, что подобных опросов будет много, призвав воспринимать каждый из них с определенной долей скептицизма.

Для примера она вспомнила опросы, проведенные перед выборами президента США в 2012 году, когда тогдашний кандидат на должность от Республиканской партии Митт Ромни опережал 44-го президента Барака Обаму.

В итоге Обама победил и стал президентом США во второй раз.

Также Жан-Пьер вспомнила, как республиканцы ожидали большую победу на промежуточных выборах в Конгресс в 2022 году, но получили более скромные результаты: демократы удержали власть в Сенате, а республиканцы получили лишь незначительное большинство в Палате представителей.

  • В августе 2022 года Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
  • Также он говорил, что администрация Байдена "почти заставила" Путина начать большую войну против Украины.
  • Байден, объясняя свое выдвижение на второй срок, заявил, что у США есть "огромные возможности сделать мир лучше и подавить Путина".

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Милана Головань
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