Трамп випереджає Байдена у п'яти із шести ключових штатів: нове опитування

45 президент США Дональд Трамп випереджає в рейтингах чинного голову Білого дому Джо Байдена у п'яти із шести ключових штатів. Про це свідчать дані нового опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

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Йдеться про так звані штати, що "вагаються" – Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.

Тільки у Вісконсині Байден випереджає Трампа на 2%. В інших штатах президент США програє з перевагою 4-10%.

Основними причинами сумнівів виборців у Байдені є його вік (80 років) і незадоволення економічною політикою.

Більшість виборців говорять, що політика Байдена завдала їм особистої шкоди.

ДОВІДКА. Проти Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії й має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

У червні 2023 року Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

На LIGA.net виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів.

виходив великий текст про те, які звинувачення можуть вибити Трампа з президентських перегонів. 26 вересня Трампа визнали винним у шахрайстві.

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