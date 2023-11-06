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Трамп випереджає Байдена у п'яти із шести ключових штатів: нове опитування

Этот материал также доступен на русском
06.11.2023, 09:23
Трамп випереджає Байдена у п'яти із шести ключових штатів: нове опитування - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

45 президент США Дональд Трамп випереджає в рейтингах чинного голову Білого дому Джо Байдена у п'яти із шести ключових штатів. Про це свідчать дані нового опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

Йдеться про так звані штати, що "вагаються" – Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Пенсильванія і Вісконсин.

Тільки у Вісконсині Байден випереджає Трампа на 2%. В інших штатах президент США програє з перевагою 4-10%.

Основними причинами сумнівів виборців у Байдені є його вік (80 років) і незадоволення економічною політикою.

Більшість виборців говорять, що політика Байдена завдала їм особистої шкоди.

ДОВІДКА. Проти Трампа висунуто 91 звинувачення у чотирьох кримінальних справах. Йдеться про незаконне поводження з секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію. Попри це, Трамп продовжує брати участь у передвиборчій кампанії й має намір брати участь у виборах президента США у 2024 році.

Читайте також: Екскерівник Білого дому про Трампа: Вважає військових "лохами", захоплюється вбивцями

Дмитро Гриниченко
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Джо Байденвійнаопитуваннясоціологіядональд трамп
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