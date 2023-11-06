Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов: новый опрос

45 президент США Дональд Трамп опережает в рейтингах действующего главу Белого дома Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса The New York Times и Сиенского колледжа.

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Речь идет о так называемых "колеблющихся штатах" — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.

Только в Висконсине Байден опережает Трампа на 2%. В остальных штатах действующий президент США проигрывает с перевесом 4-10%.

Основными причинами сомнений избирателей в Байдене является его возраст (80 лет) и недовольство экономической политикой.

Большинство избирателей говорят, что политика Байдена нанесла им личный вред.

СПРАВКА. Против Трампа выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. Речь о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. Несмотря на это, Трамп продолжает участвовать в предвыборной кампании и намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году.

В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.

На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.

выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки. 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.

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