Трамп опережает Байдена в пяти из шести ключевых штатов: новый опрос
45 президент США Дональд Трамп опережает в рейтингах действующего главу Белого дома Джо Байдена в пяти из шести ключевых штатов. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса The New York Times и Сиенского колледжа.
Речь идет о так называемых "колеблющихся штатах" — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине.
Только в Висконсине Байден опережает Трампа на 2%. В остальных штатах действующий президент США проигрывает с перевесом 4-10%.
Основными причинами сомнений избирателей в Байдене является его возраст (80 лет) и недовольство экономической политикой.
Большинство избирателей говорят, что политика Байдена нанесла им личный вред.
- В июне 2023 года Трамп не признал себя виновным ни по одному из 37 пунктов по делу о секретных документах.
- На LIGA.net выходил обширный текст о том, какие обвинения могут выбить Трампа из президентской гонки.
- 26 сентября Трампа признали виновным в мошенничестве.
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