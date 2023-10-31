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У Байдена звинуватили прихильників Трампа у "політизації інтересів нацбезпеки" США

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31.10.2023, 09:13
У Байдена звинуватили прихильників Трампа у
Карін Жан-П'єр (Фото: EPA/NATHAN HOWARD)

Спікерка Білого дому Карін Жан-П'єр звинуватила прихильників 45 президента США Дональда Трампа з Республіканської партії у "політизації інтересів національної безпеки" США, говорячи про військову допомогу Україні й Ізраїлю. Відповідну заяву опублікувала пресслужба адміністрації Джо Байдена.

За її словами, "політизація інтересів нацбезпеки США – це провал".

"Вимога компенсації за задоволення основних потреб національної безпеки США, таких як підтримка Ізраїлю та захист України від звірств і російського імперіалізму, була б розривом із нормальним двопартійним процесом і могла б мати руйнівні наслідки для нашої безпеки й альянсів у майбутні роки", — заявила Жан-П'єр.

Вона наголосила, що існує двопартійна згода, яка передбачає допомогу Україні й Ізраїлю.

"Обидві партії активно підтримують ідею збільшення інвестицій у безпеку кордонів, зокрема в технології виявлення фентанілу та наймання більшої кількості офіцерів розвідки. Участь у політичних іграх, що ставлять під загрозу джерело фінансування оборони Ізраїлю, створить прецедент, який поставить під сумнів нашу прихильність до одного з наших найближчих союзників", – підкреслила речниця Білого дому.

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Дмитро Гриниченко
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