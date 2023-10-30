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Новий спікер Палати Джонсон заявив, що допомога Ізраїлю та Україні голосуватиметься окремо

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30.10.2023, 06:19
Новий спікер Палати Джонсон заявив, що допомога Ізраїлю та Україні голосуватиметься окремо - Фото
Майк Джонсон (Фото: EPA/CAROLINE BREHMAN)

Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Fox News.

За його словами, він підтримає окремий законопроєкт, який містить фінансування оборони Ізраїлю.

"У всьому світі відбувається безліч речей, якими нам доведеться зайнятися, і ми це зробимо. Але прямо зараз те, що відбувається в Ізраїлі, вимагає негайної уваги, і я думаю, що нам потрібно відокремити це і довести справу до кінця", — сказав Джонсон.

Він висловив упевненість, що цю ініціативу підтримають обидві партії у Конгресі.

30 вересня 2023 року обидві палати Конгресу США підтримали бюджетну резолюцію щодо фінансування на наступні 45 днів. Вона не передбачає нової допомоги Україні до 17 листопада. Поки у Пентагону залишається ще $5,2 млрд на допомогу Україні, вистачить приблизно на пів року. 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та на зміцнення безпеки кордонів США.
  • Раніше Джонсон заявляв, що фінансування для допомоги Україні та Ізраїлю слід розглядати окремо, а не одним пакетом, як пропонувалося раніше.
  • Увечері 25 жовтня Джонсона було обрано спікером Палати, його підтримали 220 конгресменів. Його привітав президент США Байден та нагадав про важливість продовження допомоги Україні.
  • Того самого дня новообраний спікер Палати представників заявив, що хоче підзвітності допомоги Україні для її продовження. Секретар РНБО Данілов сказав, що це "природно" і пообіцяв надавати США всю необхідну їм інформацію.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльвійськова допомогаРеспубліканська партіяМайк Джонсон

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