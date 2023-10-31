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У Байдена обвинили сторонников Трампа в "политизации интересов нацбезопасности" США

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 09:13
У Байдена обвинили сторонников Трампа в
Карин Жан-Пьер (Фото: EPA/NATHAN HOWARD)

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила сторонников 45 президента США Дональда Трампа из Республиканской партии в "политизации интересов национальной безопасности" США, говоря о военной помощи Украине и Израилю. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба администрации Джо Байдена.

По ее словам, "политизация интересов нацбезопасности США — это провал". 

"Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, было бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы", — заявила Жан-Пьер.

Она отметил, что существует двухпартийное согласие, которое предусматривает помощь Украине и Израилю. 

"Обе партии активно поддерживают идею увеличения инвестиций в безопасность границ, включая технологии обнаружения фентанила и найм большего количества офицеров разведки. Участие в политических играх, которые ставят под угрозу источник финансирования обороны Израиля, создаст прецедент, который поставит под сомнение нашу приверженность одному из наших ближайших союзников", — подчеркнула спикер Белого дома.

Читайте также: Лидер республиканцев: Поддержка Украины — не ущерб США. Победа Путина увеличит риск войны 

Дмитрий Гриниченко
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