У Байдена обвинили сторонников Трампа в "политизации интересов нацбезопасности" США

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила сторонников 45 президента США Дональда Трампа из Республиканской партии в "политизации интересов национальной безопасности" США, говоря о военной помощи Украине и Израилю. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба администрации Джо Байдена.

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По ее словам, "политизация интересов нацбезопасности США — это провал".

"Требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и российского империализма, было бы разрывом с нормальным двухпартийным процессом и могло бы иметь разрушительные последствия для нашей безопасности и альянсов в предстоящие годы", — заявила Жан-Пьер.

Она отметил, что существует двухпартийное согласие, которое предусматривает помощь Украине и Израилю.



"Обе партии активно поддерживают идею увеличения инвестиций в безопасность границ, включая технологии обнаружения фентанила и найм большего количества офицеров разведки. Участие в политических играх, которые ставят под угрозу источник финансирования обороны Израиля, создаст прецедент, который поставит под сомнение нашу приверженность одному из наших ближайших союзников", — подчеркнула спикер Белого дома.

20 октября 2023 г. президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю будут рассматривать отдельно, а не в едином пакете, как это предлагает Белый дом.

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