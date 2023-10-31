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Лидер республиканцев: Поддержка Украины — не ущерб США. Победа Путина увеличит риск войны

Цей матеріал також доступний українською
31.10.2023, 08:29
Лидер республиканцев: Поддержка Украины — не ущерб США. Победа Путина увеличит риск войны - Фото
Митч Макконнелл (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США должны помочь как Украине, так и Израилю. Об этом он сказал в Луисвилле, штат Кентукки, цитирует его канал CNN.

По его словам, пришел момент быстрых действий, чтобы помочь Украине и Израилю. 

"Сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это. Враги за рубежом будут внимательно следить и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная поддержка сможет сдержать наших противников и восстановить безопасность", — сказал сенатор.

Он отметил, что войны в Украине и Израиле — это часть одного конфликта. 

"Думайте об этом как об оси зла: Китай, Россия и Иран. Так что это не просто испытание для Украины. Это испытание для США и всего свободного мира. А путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну", — заявил Макконнелл. 

Политик подчеркнул, что высказывания о том, что помощь Украине якобы осуществляется "в ущерб более важным приоритетам", являются ложными.

"Если Россия одержит победу, нет никаких сомнений в том, что имперский аппетит Путина фактически распространится на НАТО, что повысит угрозу трансатлантическому альянсу США и риск войны для нас", — резюмировал он.

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Дмитрий Гриниченко
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