Лидер республиканцев: Поддержка Украины — не ущерб США. Победа Путина увеличит риск войны

Лидер меньшинства Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл заявил, что США должны помочь как Украине, так и Израилю. Об этом он сказал в Луисвилле, штат Кентукки, цитирует его канал CNN.

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По его словам, пришел момент быстрых действий, чтобы помочь Украине и Израилю.

"Сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это. Враги за рубежом будут внимательно следить и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная поддержка сможет сдержать наших противников и восстановить безопасность", — сказал сенатор.

Он отметил, что войны в Украине и Израиле — это часть одного конфликта.

"Думайте об этом как об оси зла: Китай, Россия и Иран. Так что это не просто испытание для Украины. Это испытание для США и всего свободного мира. А путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну", — заявил Макконнелл.

Политик подчеркнул, что высказывания о том, что помощь Украине якобы осуществляется "в ущерб более важным приоритетам", являются ложными.

"Если Россия одержит победу, нет никаких сомнений в том, что имперский аппетит Путина фактически распространится на НАТО, что повысит угрозу трансатлантическому альянсу США и риск войны для нас", — резюмировал он.

20 октября 2023 г. президент США Джо Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

Ожидается, что пакет для Украины будет оцениваться в $61,4 млрд. Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, куда пойдут средства.

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что помощь Украине и Израилю будут рассматривать отдельно, а не в едином пакете, как это предлагает Белый дом.

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