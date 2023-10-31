Лідер республіканців: Підтримка України — не на шкоду США. Перемога Путіна збільшить ризик війни

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що США мають допомогти як Україні, так і Ізраїлю. Про це він сказав у Луїсвіллі, штат Кентуккі, цитує його канал CNN.

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За його словами, настав момент для швидких дій, аби допомогти Україні та Ізраїлю.

"Зараз Сенат має шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це. Вороги за кордоном уважно стежитимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна підтримка зможе стримати наших противників і відновити безпеку", – сказав сенатор.

Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі – це частина одного конфлікту.

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для США та всього вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", — заявив Макконнелл.

Політик наголосив, що висловлювання про те, що допомога Україні нібито здійснюється "на шкоду важливішим пріоритетам", є хибними.

"Якщо Росія здобуде перемогу, немає жодних сумнівів у тому, що імперський апетит Путіна фактично пошириться на НАТО, що підвищить загрозу трансатлантичному альянсу США та ризик війни для нас", – резюмував він.

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