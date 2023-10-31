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Лідер республіканців: Підтримка України — не на шкоду США. Перемога Путіна збільшить ризик війни

Этот материал также доступен на русском
31.10.2023, 08:29
Лідер республіканців: Підтримка України — не на шкоду США. Перемога Путіна збільшить ризик війни - Фото
Мітч Макконнелл (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що США мають допомогти як Україні, так і Ізраїлю. Про це він сказав у Луїсвіллі, штат Кентуккі, цитує його канал CNN.

За його словами, настав момент для швидких дій, аби допомогти Україні та Ізраїлю.

"Зараз Сенат має шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це. Вороги за кордоном уважно стежитимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна підтримка зможе стримати наших противників і відновити безпеку", – сказав сенатор.

Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі – це частина одного конфлікту.

"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для США та всього вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", — заявив Макконнелл.

Політик наголосив, що висловлювання про те, що допомога Україні нібито здійснюється "на шкоду важливішим пріоритетам", є хибними.

"Якщо Росія здобуде перемогу, немає жодних сумнівів у тому, що імперський апетит Путіна фактично пошириться на НАТО, що підвищить загрозу трансатлантичному альянсу США та ризик війни для нас", – резюмував він.

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Дмитро Гриниченко
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