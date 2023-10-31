Лідер республіканців: Підтримка України — не на шкоду США. Перемога Путіна збільшить ризик війни
Лідер меншості Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що США мають допомогти як Україні, так і Ізраїлю. Про це він сказав у Луїсвіллі, штат Кентуккі, цитує його канал CNN.
"Зараз Сенат має шанс надати додаткову допомогу, яка допоможе нам зробити саме це. Вороги за кордоном уважно стежитимуть і чекатимуть, поки Америка похитнеться. Тільки наша конкретна підтримка зможе стримати наших противників і відновити безпеку", – сказав сенатор.
Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі – це частина одного конфлікту.
"Думайте про це як про вісь зла: Китай, Росія та Іран. Тож це не просто випробування для України. Це випробування для США та всього вільного світу. А шлях до більшої безпеки для всіх нас простий: допомогти Україні виграти війну", — заявив Макконнелл.
Політик наголосив, що висловлювання про те, що допомога Україні нібито здійснюється "на шкоду важливішим пріоритетам", є хибними.
"Якщо Росія здобуде перемогу, немає жодних сумнівів у тому, що імперський апетит Путіна фактично пошириться на НАТО, що підвищить загрозу трансатлантичному альянсу США та ризик війни для нас", – резюмував він.
- 20 жовтня 2023 р. президент США Джо Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.
- Очікується, що пакет для України оцінюватиметься у $61,4 млрд. Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, куди підуть кошти.
- Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що допомогу Україні та Ізраїлю розглядатимуть окремо, а не в єдиному пакеті, як це пропонує Білий дім.
Читайте також: США не допустять перемоги Путіна, це може підштовхнути Китай до війни з Тайванем – Джонсон
Коментарі