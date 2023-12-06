Байден каже, що балотувався вдруге тільки щоб Трамп не очолив США

Президент США каже, що можливий другий термін Трампа – це "екзистенційна загроза американській демократії"

Джо Байден у Бостоні (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден заявив, що, імовірно, не висувався б на другий президентський термін, якби не шанси його попередника Дональда Трампа очолити країну. Байдена цитує The New York Times.

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"Якби Трамп не балотувався, я не впевнений, що балотувався б і я. Однак ми не можемо дозволити йому перемогти заради нашої країни", – сказав чинний американський президент під час збору коштів на свою виборчу кампанію в штаті Массачусетс.

Журналісти зазначають, що на заході зі збору коштів для своєї передвиборчої кампанії в Бостоні Байден також представляв можливий другий термін Трампа як "екзистенційну загрозу для американської демократії".

За його словами, Трамп зруйнує демократичні інститути США, скасує закони, що дозволяють більшій кількості людей отримати доступ до охорони здоров'я та запровадить додаткові обмеження на аборти.

8 листопада 2023 року речниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати якої свідчать про те, що чинний президент США Джо Байден програє Трампу.

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