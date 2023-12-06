Байден говорит, что баллотировался во второй раз только чтобы Трамп не возглавил США

Президент США говорит, что возможный второй срок Трампа – это "экзистенциальная угроза американской демократии"

Джо Байден в Бостоне (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не выдвигался бы на второй президентский срок, если бы не шансы его предшественника Дональда Трампа возглавить страну. Байдена цитирует The New York Times.

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"Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы и я. Однако мы не можем позволить ему победить ради нашей страны", – сказал действующий американский президент во время сбора средств на свою избирательную кампанию в штате Массачусетс.

Журналисты отмечают, что на мероприятии по сбору средств для своей предвыборной кампании в Бостоне Байден также представлял возможный второй срок Трампа как "экзистенциальную угрозу для американской демократии".

По его словам, Трамп разрушит демократические институты США, отменит законы, позволяющие большему числу людей получить доступ к здравоохранению и ввести дополнительные ограничения на аборты.

8 ноября 2023 года спикер Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что действующий президент США Джо Байден проигрывает Трампу.

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