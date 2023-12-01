У демократів немає "плану Б", якщо Байден раптово зніметься з праймеріз – Reuters
Reuters з посиланням на кількох неназваних американських чиновників пише, що у Демократичної партії США немає так званого "плану Б" на випадок, якщо президент Джо Байден з будь-якої причини вирішить припинити свою кампанію з переобрання у 2024 році.
Нинішні та колишні чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що хочуть перемоги Байдена, але не виключають, що той або може зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, або вирішить знятися з передвиборчих перегонів з будь-якої іншої причини.
Водночас прихильники Байдена упевнені, що партії не потрібен запасний план для перемоги над головним кандидатом від республіканців – експрезидентом Дональдом Трампом.
"Плану Б не існує. Якби він раптом перестане балотуватися, всі, кого ви знаєте, стали б балотуватися", – розповів один із високопоставлених демократів.
Якщо Байден все ж таки припинить участь у виборах під час визначення кандидата від демократів наступного року, участь могли б взяти інші кандидати, залежно від вимог штатів до подання документів.
Такий сценарій може призвести до внутрішньопартійної війни, вважають журналісти.
- 8 листопада 2023 року речниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати якої свідчать про те, що чинний президент США Джо Байден програє Трампу.
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