У демократів немає "плану Б", якщо Байден раптово зніметься з праймеріз – Reuters

Якщо Байден зніметься з перегонів, участь у них могли б взяти інші демократи. Але це, на думку Reuters, може призвести до внутрішньопартійної війни

Джо Байден (Скриншот)

Reuters з посиланням на кількох неназваних американських чиновників пише, що у Демократичної партії США немає так званого "плану Б" на випадок, якщо президент Джо Байден з будь-якої причини вирішить припинити свою кампанію з переобрання у 2024 році.

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Нинішні та колишні чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, кажуть, що хочуть перемоги Байдена, але не виключають, що той або може зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, або вирішить знятися з передвиборчих перегонів з будь-якої іншої причини.

Водночас прихильники Байдена упевнені, що партії не потрібен запасний план для перемоги над головним кандидатом від республіканців – експрезидентом Дональдом Трампом.

"Плану Б не існує. Якби він раптом перестане балотуватися, всі, кого ви знаєте, стали б балотуватися", – розповів один із високопоставлених демократів.

Якщо Байден все ж таки припинить участь у виборах під час визначення кандидата від демократів наступного року, участь могли б взяти інші кандидати, залежно від вимог штатів до подання документів.

Такий сценарій може призвести до внутрішньопартійної війни, вважають журналісти.

8 листопада 2023 року речниця Білого дому Карін Жан-П'єр закликала скептично ставитися до опитувань громадської думки, результати якої свідчать про те, що чинний президент США Джо Байден програє Трампу.

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