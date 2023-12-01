У демократов нет "плана Б", если Байден внезапно снимется с праймериз – Reuters

Если Байден снимется с гонки, участие в них могли бы принять другие демократы. Но это, по мнению Reuters, может привести к внутрипартийной войне

Джо Байден (Скриншот)

Reuters со ссылкой на нескольких неназванных американских чиновников пишет, что у Демократической партии США нет так называемого "плана Б" на случай, если президент Джо Байден по какой-либо причине решит прекратить свою кампанию по переизбранию в 2024 году.

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Нынешние и бывшие чиновники, с которыми пообщались журналисты, говорят, что хотят победы Байдена, но не исключают, что тот либо может столкнуться с проблемами со здоровьем, либо решит сняться с предвыборной гонки по какой-либо другой причине.

В то же время сторонники Байдена уверены, что партии не нужен запасной план для победы над главным кандидатом от республиканцев – экс-президентом Дональдом Трампом.

"Плана Б не существует. Если бы он вдруг перестал баллотироваться, все, кого вы знаете, стали баллотироваться", – рассказал один из высокопоставленных демократов.

Если Байден все же прекратит участие в выборах при определении кандидата от демократов в следующем году, участие могли бы принять другие кандидаты в зависимости от требований штатов к подаче документов.

Такой сценарий может привести к внутрипартийной войне, считают журналисты.

8 ноября 2023 года представитель Белого дома Карин Жан-Пьер призвала скептически относиться к опросам общественного мнения, результаты которого свидетельствуют о том, что действующий президент США Джо Байден проигрывает Трампу.

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