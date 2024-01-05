КНДР випустила 200 артснарядів на кордоні з Південною Кореєю. Жителі останньої евакуюються

Такий інцидент був у 2010 році, коли Пхеньян випустив 170 артилерійських снарядів, внаслідок чого загинули четверо людей у Південній Кореї

Фото: ЕРА

Північна Корея випустила понад 200 артилерійських снарядів поблизу кордону з Південною Кореєю, жителям двох південнокорейських островів наказали евакуюватися. Про це повідомляє Yonhup.

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"Сьогодні з 09:00 до 11:00 північнокорейські військові здійснили понад 200 пострілів у районі Чансан-гот у північній частині острова Пенньондо і в північних районах острова Йонпхьондо", – заявив на брифінгу представник Міноборони Південної Кореї.

У Сеулі назвали такі дії сусідньої країни "провокаціями" та пригрозили відповідними заходами.

За даними журналістів, снаряди впали в Жовтому морі в районі так званої Північної розмежувальної лінії, яка є фактичним кордоном між двома країнами.

"Це провокаційний акт, який загрожує миру на Корейському півострові. Північна Корея несе повну відповідальність за цю ескалацію кризи, і ми настійно закликаємо їх негайно припинити ці дії", – заявили у південнокорейському оборонному відомстві.

ДОВІДКА У листопаді 2010 року Пхеньян випустив 170 артилерійських снарядів по острову Енпхьондо, внаслідок чого загинуло четверо людей, включно з двома мирними жителями, – це стало першим нападом КНДР на мирні райони з часів Корейської війни. У листопаді 2010 року Пхеньян випустив 170 артилерійських снарядів по острову Енпхьондо, внаслідок чого загинуло четверо людей, включно з двома мирними жителями, – це стало першим нападом КНДР на мирні райони з часів Корейської війни.

19 грудня 2023 року Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південної Кореї]".

21 грудня, за даними північнокорейських пропагандистських ЗМІ, диктатор Кім знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує".

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