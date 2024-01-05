КНДР выпустила 200 артснарядов на границе с Южной Кореей. Жители последней эвакуируются

Такой инцидент произошел в 2010 году, когда Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов, в результате чего погибли четыре человека в Южной Корее

Фото: ЕРА

Северная Корея выпустила более 200 артиллерийских снарядов у границы с Южной Кореей, жителям двух южнокорейских островов приказали эвакуироваться. Об этом сообщает Yonhup.

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"Сегодня с 09:00 до 11:00 северокорейские военные произвели более 200 выстрелов в районе Чансан-гот в северной части острова Пэннёндо и в северных районах острова Ёнпхёндо", – заявил на брифинге представитель Минобороны Южной Кореи.

В Сеуле назвали такие действия соседней страны "провокациями" и пригрозили соответствующими мерами.

По данным журналистов, снаряды упали в Желтом море в районе так называемой Северной разграничительной линии, являющейся фактической границей между двумя странами.

"Это провокационный акт, угрожающий миру на Корейском полуострове. Северная Корея несет полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия", – заявили в южнокорейском оборонном ведомстве.

СПРАВКА В ноябре 2010 года Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову Ёнпхёндо, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей, – это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времен Корейской войны. В ноябре 2010 года Пхеньян выпустил 170 артиллерийских снарядов по острову Ёнпхёндо, в результате чего погибли четыре человека, включая двух мирных жителей, – это стало первым нападением КНДР на мирные районы со времен Корейской войны.

19 декабря 2023 года Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".

21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".

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