КНДР выпустила 200 артснарядов на границе с Южной Кореей. Жители последней эвакуируются
Северная Корея выпустила более 200 артиллерийских снарядов у границы с Южной Кореей, жителям двух южнокорейских островов приказали эвакуироваться. Об этом сообщает Yonhup.
"Сегодня с 09:00 до 11:00 северокорейские военные произвели более 200 выстрелов в районе Чансан-гот в северной части острова Пэннёндо и в северных районах острова Ёнпхёндо", – заявил на брифинге представитель Минобороны Южной Кореи.
В Сеуле назвали такие действия соседней страны "провокациями" и пригрозили соответствующими мерами.
По данным журналистов, снаряды упали в Желтом море в районе так называемой Северной разграничительной линии, являющейся фактической границей между двумя странами.
"Это провокационный акт, угрожающий миру на Корейском полуострове. Северная Корея несет полную ответственность за эту эскалацию кризиса, и мы настоятельно призываем их немедленно прекратить эти действия", – заявили в южнокорейском оборонном ведомстве.
- 19 декабря 2023 года Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".
- 21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".
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