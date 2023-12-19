Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету Hwasongpho-18. Кім спостерігав особисто: фото
Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомила пропагандистське агентство KCNA.
У Пхеньяні заявляють, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та навмисних конфронтаційних військових загроз противника".
Мешканці півночі називають випробування "важливою військовою акцією, покликаною наочно продемонструвати наявність ядерних стратегічних сил КНДР".
На навчаннях особисто був присутній Кім, який спостерігав за запуском.
Ракета нібито піднялася на максимальну висоту 6518 км і пролетіла відстань 1002 км, перш ніж приземлилася в районі у відкритих водах Японського моря.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати стосунки з Росією".
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