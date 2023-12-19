Північна Корея запустила міжконтинентальну ракету Hwasongpho-18. Кім спостерігав особисто: фото

Під час пуску ракет на місці подій був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин, Пхеньян звинуватив США та Південну Корею у "провокаціях ядерної війни"

Кім Чен Ин під час запуску ракети Hwasongpho-18 (Фото: KCNA)

Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин. Про це повідомила пропагандистське агентство KCNA.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У Пхеньяні заявляють, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та навмисних конфронтаційних військових загроз противника".

Кім Чен Ин і ракета Hwasongpho-18

Мешканці півночі називають випробування "важливою військовою акцією, покликаною наочно продемонструвати наявність ядерних стратегічних сил КНДР".

Запуск ракети Hwasongpho-18

На навчаннях особисто був присутній Кім, який спостерігав за запуском.

Запуск ракети Hwasongpho-18

Ракета нібито піднялася на максимальну висоту 6518 км і пролетіла відстань 1002 км, перш ніж приземлилася в районі у відкритих водах Японського моря.

Кім Чен Ин під час запуску ракети Hwasongpho-18

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати стосунки з Росією".

Читайте також: Глава Пентагону: Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал