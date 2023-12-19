Северная Корея запустила межконтинентальную ракету Hwasongpho-18. Ким наблюдал лично: фото

Во время пуска ракет на месте событий присутствовал диктатор КНДР Ким Чен Ын, Пхеньян обвинил США и Южную Корею в "провокациях ядерной войны"

Ким Чен Ын во время запуска ракеты Hwasongpho-18 (Фото: KCNA)

Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило пропагандистское агентство KCNA.

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В Пхеньяне заявляют, что пуск был проведен для "нейтрализации преднамеренных и преднамеренных конфронтационных военных угроз противника".

Ким Чен Ын и ракета Hwasongpho-18

Северяне называют испытание "важной военной акцией, призванной наглядно продемонстрировать наличие ядерных стратегических сил КНДР".

Запуск ракеты Hwasongpho-18

На учениях лично присутствовал Ким, который наблюдал за запуском.

Запуск ракеты Hwasongpho-18

Ракета якобы поднялась на максимальную высоту 6518 км и пролетела расстояние 1002 км, прежде чем приземлилась в районе в открытых водах Японского моря.

Ким Чен Ын во время запуска ракеты Hwasongpho-18

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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