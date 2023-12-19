Северная Корея запустила межконтинентальную ракету Hwasongpho-18. Ким наблюдал лично: фото
Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило пропагандистское агентство KCNA.
В Пхеньяне заявляют, что пуск был проведен для "нейтрализации преднамеренных и преднамеренных конфронтационных военных угроз противника".
Северяне называют испытание "важной военной акцией, призванной наглядно продемонстрировать наличие ядерных стратегических сил КНДР".
На учениях лично присутствовал Ким, который наблюдал за запуском.
Ракета якобы поднялась на максимальную высоту 6518 км и пролетела расстояние 1002 км, прежде чем приземлилась в районе в открытых водах Японского моря.
- 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".
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