Глава Пентагону: Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Китай та Росія допомагають Північній Кореї нарощувати її військовий потенціал та обходити санкції ООН. Його цитує Reuters.
"Ми глибоко занепокоєні тим, що Китай і Росія допомагають КНДР розширювати свої можливості, і дозволяють їй ухилятися від санкцій Ради Безпеки ООН", – сказав глава Пентагону.
Він також зазначив, що США та інші країни-члени ООН стурбовані нещодавнім зростанням військової співпраці між Росією та КНДР, а також передаванням Північною Кореєю озброєння Росії, яке використовується у війні проти України.
Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.
Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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