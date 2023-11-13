КНДР причетна до війни РФ проти України прямо чи опосередковано — президент Південної Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що Північна Корея безпосередньо чи опосередковано причетна до війни Росії проти України. Про це він повідомив на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, цитує його агентство Yohnap.

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За його словами, США та Південна Корея мають бути пильними в обороні, щоб відповідати на провокації з боку КНДР, включно з загрозами раптових атак, що нагадують тактику терористів ХАМАС.

Він зазначив, що війни в Україні та Ізраїлі мають стосунок до Північної Кореї прямо чи опосередковано.

Остін на зустрічі сказав, що президент США Джо Байден прихильний до подальшого зміцнення альянсу з Південною Кореєю "більше, ніж будь-коли".

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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