КНДР причастна к войне РФ против Украины прямо или косвенно — президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Северная Корея прямо или косвенно причастна к войне России против Украины. Об этом он сообщил на встрече с министром обороны США Ллойдом Остином, цитирует его агентство Yohnap.

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По его словам, США и Южная Корея должны быть бдительными в обороне, чтобы отвечать на провокации со стороны КНДР, включая угрозы внезапных атак, которые напоминают тактику террористов ХАМАС.

Он отметил, что войны в Украине и Израиле имеют отношение к Северной Корее прямо или косвенно.

Остин на встрече сказал, что президент США Джо Байден привержен дальнейшему укреплению альянса с Южной Кореей "больше, чем когда-либо".

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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