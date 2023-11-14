UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Пентагона: Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать ее военный потенциал

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 08:20
Глава Пентагона: Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать ее военный потенциал - Фото
Ллойд Остин (Скриншот)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать ее военный потенциал и обходить санкции ООН. Его цитирует Reuters.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширять свои возможности и позволяют ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН", – сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США и другие страны-члены ООН обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также передачей Северной Кореей вооружения России, которое используется в войне против Украины.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

  • 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

Читайте также: КНДР причастна к войне РФ против Украины прямо или косвенно — президент Южной Кореи

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китайвойнасеверная кореявоенная помощьЛлойд Остин

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 