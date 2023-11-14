Глава Пентагона: Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать ее военный потенциал

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай и Россия помогают Северной Корее наращивать ее военный потенциал и обходить санкции ООН. Его цитирует Reuters.

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"Мы глубоко обеспокоены тем, что Китай и Россия помогают КНДР расширять свои возможности и позволяют ей уклоняться от санкций Совета Безопасности ООН", – сказал глава Пентагона.

Он также отметил, что США и другие страны-члены ООН обеспокоены недавним ростом военного сотрудничества между Россией и КНДР, а также передачей Северной Кореей вооружения России, которое используется в войне против Украины.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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