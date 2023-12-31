Кім Чен Ин заявив, що Сеул та Пхеньян більше не зможуть дружити. Знов пригрозив війною

Він назвав Південну Корею "колонізованою державою, що повністю залежить від США у плані безпеки та оборони"

Кім Чен Ин (Скриншот з відео)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин закликав Пхеньян запустити нові розвідувальні супутники, створити військові безпілотники й збільшити свій ядерний арсенал у 2024 році, назвавши Південну Корею ворожою країною. Його цитує державне інформагентство Північної Кореї KNCA.

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"Війна на Корейському півострові може спалахнути в будь-який час <...> Ми офіційно заявляємо, що якщо США та Південна Корея спробують протистояти нам у військовій формі, то наші сили ядерного стримування дадуть відповідь", – сказав Кім.

Північнокорейський диктатор додав, що не може не помічати повернення такої зброї, яка, за його словами, повністю перетворила Південну Корею на "передову військову базу" і "ядерний арсенал Сполучених Штатів".

"Якщо ми уважно подивимося на конфронтаційні військові дії ворожих сил, то слово "війна" стало реальною дійсністю, а не абстрактним поняттям", – заявив Кім, додавши, що у нього "не залишається іншого вибору", окрім як просуватися вперед зі своїми ядерними амбіціями й налагоджувати глибші відносини з іншими країнами, які виступають проти Сполучених Штатів.

Кім заявив, що "відносини між Південною та Північною Кореями більше не є "відносинами спорідненості або однорідними відносинами, а повністю перетворилися на відносини між двома ворожими країнами, двома сторонами, що воюють".

Він резюмував, назвавши Південну Корею "колонізованою державою, що повністю залежить від США у плані безпеки та оборони".

22 листопада 2023 року Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Цю угоду між країнами було підписано 19 вересня 2018 року для того, щоб зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю.

19 грудня Північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Hwasongpho-18, на "заході" особисто був присутній диктатор КНДР. Тоді у Пхеньяні заявили, що пуск був проведений для "нейтралізації навмисних та конфронтаційних військових загроз противника [США та Південної Кореї]".

21 грудня, за даними північнокорейських пропагандистських ЗМІ, диктатор Кім знову пригрозив ядерною атакою, якщо його хтось "спровокує".

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