Ким Чен Ын призвал создать военные БпЛА и увеличить ядерный арсенал из-за "действия США"

Он назвал Южную Корею "колонизированным государством, полностью зависящим от США в плане безопасности и обороны"

Ким Чен Ын (Скриншот из видео)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "политика США делает войну неизбежной", призвав Пхеньян запустить новые разведывательные спутники, создать военные беспилотники и увеличить свой ядерный арсенал в 2024 году. Его цитирует государственное информагентство Северной Кореи KNCA.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Война на Корейском полуострове может вспыхнуть в любое время <...> Мы официально заявляем, что если США и Южная Корея попытаются противостоять нам в военной форме, то наши силы ядерного сдерживания ответят", – сказал Ким.

Северокорейский диктатор добавил, что не может не замечать возвращения такого оружия, которое, по его словам, полностью превратило Южную Корею в "передовую военную базу" и "ядерный арсенал Соединенных Штатов".

"Если мы внимательно посмотрим на конфронтационные военные действия враждебных сил, то слово "война" стало реальной действительностью, а не абстрактным понятием", – заявил Ким, добавив, что у него "не остается иного выбора", кроме как продвигаться вперед со своими ядерными амбициями и налаживать более глубокие отношения с другими странами, выступающими против Соединенных Штатов.

Ким заявил, что "отношения между Южной и Северной Кореями больше не являются "отношениями родства или однородными отношениями, а полностью превратились в отношения между двумя враждебными странами, двумя воюющими сторонами".

Он резюмировал, назвав Южную Корею "колонизированным государством, полностью зависящим от США в плане безопасности и обороны".

22 ноября 2023 года Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР с 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Это соглашение между странами было подписано 19 сентября 2018 года для того, чтобы уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером.

19 декабря Северная Корея произвела пуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasongpho-18, на "мероприятии" лично присутствовал диктатор КНДР. Тогда в Пхеньяне заявили, что пуск был произведен для "нейтрализации умышленных и конфронтационных военных угроз противника [США и Южной Кореи]".

21 декабря, по данным северокорейских пропагандистских СМИ, диктатор Ким снова пригрозил ядерной атакой, если его кто-то "спровоцирует".

Читайте также: Северная Корея поставляет России военную технику, Ким может получить "ядерные" технологии – союзники