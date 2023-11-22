Сеул призупинив військову угоду з Північною Кореєю – Reuters
Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Про це написало агентство Reuters.
21 листопада Пхеньян заявив, що запустив на орбіту свій перший супутник-шпигун. На фотографіях у державних ЗМІ видно, як лідер Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети з бази.
Після цього міністри закордонних справ країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС – засудили запуск супутника і закликали до "швидкої, об'єднаної і рішучої" міжнародної реакції, зокрема, з боку Ради Безпеки ООН.
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Журналісти зазначили, що призупинення дії одного з пунктів угоди призведе до того, що Південна Корея посилить військове спостереження вздовж добре укріпленого кордону з Північною Кореєю.
Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики повідомив Reuters, що дані Космічних сил США зафіксували два нові об'єкти на орбіті, які відповідають запуску з Північної Кореї.
"Я приходжу до висновку, що ці об'єкти є супутником-шпигуном і розгінним блоком ракети", – сказав він.
- 31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.
- 23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.
- Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.
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