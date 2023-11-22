Сеул призупинив військову угоду з Північною Кореєю – Reuters

Південна Корея призупинила дію частини військової угоди з КНДР від 2018 року після того, як Пхеньян проігнорував попередження США і запустив шпигунський супутник. Про це написало агентство Reuters.

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21 листопада Пхеньян заявив, що запустив на орбіту свій перший супутник-шпигун. На фотографіях у державних ЗМІ видно, як лідер Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети з бази.

Після цього міністри закордонних справ країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС – засудили запуск супутника і закликали до "швидкої, об'єднаної і рішучої" міжнародної реакції, зокрема, з боку Ради Безпеки ООН.

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Журналісти зазначили, що призупинення дії одного з пунктів угоди призведе до того, що Південна Корея посилить військове спостереження вздовж добре укріпленого кордону з Північною Кореєю.

Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики повідомив Reuters, що дані Космічних сил США зафіксували два нові об'єкти на орбіті, які відповідають запуску з Північної Кореї.

"Я приходжу до висновку, що ці об'єкти є супутником-шпигуном і розгінним блоком ракети", – сказав він.

ДОВІДКА. Військову угоду між Південною Кореєю та КНДР було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю. Угода передбачає створення буферних зон і безпольотних зон поблизу міжкорейського кордону для заборони артилерійських стрільб, військово-морських навчань і спостереження з метою запобігання зіткненням між країнами. . Військову угоду між Південною Кореєю та КНДР було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю. Угода передбачає створення буферних зон і безпольотних зон поблизу міжкорейського кордону для заборони артилерійських стрільб, військово-морських навчань і спостереження з метою запобігання зіткненням між країнами.

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

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