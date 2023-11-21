До Південної Кореї прибув атомний авіаносець США Carl Vinson. Причина — ядерні загрози КНДР: фото

До Південної Кореї прибув американський атомний авіаносець Carl Vinson. Причиною стали постійні ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї. Про це повідомило агентство Yohnap із посиланням на військово-морські сили жителів півдня.

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Корабель прибув на військово-морську базу в Пусані 21 листопада за кілька годин після того, як Пхеньян повідомив Японію про план запуску космічної ракети найближчими днями.

Це буде третя спроба КНДР у 2023 році вивести на орбіту військовий супутник-шпигун.

"Візит 1 авіаносної ударної групи США демонструє тверду спільну оборонну позицію південнокорейсько-американського альянсу і тверду рішучість реагувати на ядерні і ракетні загрози Північної Кореї, що насуваються", – заявив контрадмірал Кім Джи Хун.

Авіаносець Carl Vinson востаннє швартувався в Південній Кореї в 2017 році і є третім американським кораблем, який цього року відвідав країну — перед ним були військові кораблі "Німіц" та "Рональд Рейган".

31 травня 2023 року Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника в листопаді.

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