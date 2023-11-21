В Южную Корею прибыл авианосец США Carl Vinson. Причина — ядерные угрозы от КНДР: фото

В Южную Корею прибыл американский атомный авианосец Carl Vinson. Причиной стали постоянные ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи. Об этом сообщило агентство Yohnap со ссылкой на военно-морские силы южан.

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Корабль прибыл на военно-морскую базу в Пусане 21 ноября через несколько часов после того, как Пхеньян уведомил Японию о плане запуска космической ракеты в ближайшие дни.

Это будет третья попытка КНДР в 2023 году вывести на орбиту военный спутник-шпион.

"Визит 1 авианосной ударной группы США демонстрирует твердую совместную оборонную позицию южнокорейско-американского альянса и твердую решимость реагировать на надвигающиеся ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи", — заявил контр-адмирал Ким Джи Хун.

Авианосец Carl Vinson последний раз швартовался в Южной Корее в 2017 году и является третьим американским кораблем, который посетил страну в этом году — перед ним были военные корабли "Нимиц" и "Рональд Рейган".

31 мая 2023 года Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Позже стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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