Північна Корея може отримати від Росії ядерні та балістичні технології — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може підтримати ядерні технології та програми балістичних ракет Північної Кореї. Про це він повідомив на брифінгу з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джіном, цитує його Reuters.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, в обмін на військову допомогу РФ може підтримувати північнокорейські ракетні програми, ядерні технології та її можливості космічних запусків.

Він зазначив, що США, Південна Корея та Японія вже роблять кроки для покращення реагування на загрози з боку Пхеньяна.

Блінкен згадав обмін даними про ракетні пуски КНДР, спільні навчання з союзниками та протидії кібератакам з боку режиму Кім Чен Ина.

Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.

Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.

13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати стосунки з Росією".

Читайте також: Кім Чен Ин передав Путіну мільйон снарядів, їх вистачить на два місяці – Bloomberg

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.