Північна Корея може отримати від Росії ядерні та балістичні технології — Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може підтримати ядерні технології та програми балістичних ракет Північної Кореї. Про це він повідомив на брифінгу з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джіном, цитує його Reuters.
Він зазначив, що США, Південна Корея та Японія вже роблять кроки для покращення реагування на загрози з боку Пхеньяна.
Блінкен згадав обмін даними про ракетні пуски КНДР, спільні навчання з союзниками та протидії кібератакам з боку режиму Кім Чен Ина.
Наприкінці липня 2023 року до Пхеньяна їздив голова військового відомства Росії Сергій Шойгу. Він зустрівся з місцевим колегою Кан Сун Намом та диктатором Кім Чен Ином.
Після цього Держдеп США повідомив, що Росія має намір укласти угоду з режимом Кім Чен Ина про імпорт північнокорейської зброї. США намагаються санкціями зірвати постачання зброї з КНДР до Росії.
- 13 жовтня представник адміністрації президента США Джо Байдена Джон Кірбі заявив, що Північна Корея перевезла до Росії понад 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним Кім провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, найвищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати стосунки з Росією".
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