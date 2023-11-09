Северная Корея может получить от России ядерные и баллистические технологии — Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может поддержать ядерные технологии и программы баллистических ракет Северной Кореи. Об этом он сообщил на брифинге с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, цитирует его Reuters.
Он отметил, что США, Южная Корея и Япония уже предпринимают шаги для улучшения реагирования на угрозы со стороны Пхеньяна.
Блинкен упомянул обмен данными о ракетных пусках КНДР, совместные учения с союзниками и противодействия кибератакам со стороны режима Ким Чен Ына.
В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.
После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.
- 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".
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