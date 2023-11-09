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Северная Корея может получить от России ядерные и баллистические технологии — Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 11:46
Северная Корея может получить от России ядерные и баллистические технологии — Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA/JUNG YEON-JE)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может поддержать ядерные технологии и программы баллистических ракет Северной Кореи. Об этом он сообщил на брифинге с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином, цитирует его Reuters.

По его словам, в обмен на военную помощь РФ может поддерживать северокорейские ракетные программы, ядерные технологии и ее возможности космических пусков. 

Он отметил, что США, Южная Корея и Япония уже предпринимают шаги для улучшения реагирования на угрозы со стороны Пхеньяна.

Блинкен упомянул обмен данными о ракетных пусках КНДР, совместные учения с союзниками и противодействия кибератакам со стороны режима Ким Чен Ына.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставки оружия из КНДР в Россию.

  • 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным Ким провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и приказал "максимально углублять отношения с Россией".

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Дмитрий Гриниченко
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