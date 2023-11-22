Північна Корея запустила військовий супутник-шпигун. Кім Чен Ин особисто був на космодромі: фото

Північна Корея запустила до космосу військовий супутник-шпигун 21 листопада, США назвали це порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН.

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Пропагандистське агентство KCNA повідомило , що пуск був здійснений на космодромі Сохе в окрузі Чольсан.

Жителі півночі запустили ракету-носій Chollima-1 із супутником Malligyong-1.

Пхеньян заявляє, що ракета нормально пролетіла заданим маршрутом і точно вивела на орбіту супутник-шпигун через 705 секунд після старту.

Під час запуску на космодромі особисто був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин

У Білому домі засудили запуск супутника з використанням технологій балістичних ракет та назвали подію грубим порушенням численних резолюцій Радбезу ООН.

Американці зазначили, що у цьому космічному запуску були задіяні технології, які безпосередньо пов'язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет КНДР.

"Двері для дипломатії ще не зачинилися, але Пхеньян повинен негайно припинити свої провокаційні дії і натомість вибрати взаємодію", – сказано в повідомленні.

31 травня 2023 року Північна Корея здійснила невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника у травні.

Згодом стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

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