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Северная Корея запустила военный спутник-шпион. Ким Чен Ын лично был на космодроме: фото

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 07:42
Северная Корея запустила военный спутник-шпион. Ким Чен Ын лично был на космодроме: фото - Фото
Запуск спутник КНДР (Фото: северокорейская пропаганда)

Северная Корея запустила в космос военный спутник-шпион 21 ноября, США назвали это нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

Пропагандистское агенство KCNA сообщило, что пуск был осуществлен на космодроме Сохэ в округе Чольсан.
Северяне запустили ракету-носитель Chollima-1 со спутником Malligyong-1.
Пхеньян заявляет, что ракета нормально пролетела по заданному маршруту и точно вывела на орбиту спутник-шпион через 705 секунд после старта.
Во время запуска на космодроме лично присутствовал диктатор КНДР Ким Чен Ын.
В Белом доме осудили запуск спутника с использованием технологий баллистических ракет и назвали событие грубым нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН.
Американцы отметили, что в этом космическом запуске были задействованы технологии, которые напрямую связаны с программой межконтинентальных баллистических ракет КНДР.
"Дверь для дипломатии еще не закрылась, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои провокационные действия и вместо этого выбрать взаимодействие", — сказано в сообщении.

  • 31 мая 2023 года Северная Корея произвела неудачный запускспутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
  • 23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
  • Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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Дмитрий Гриниченко
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