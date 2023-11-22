Сеул приостановил военное соглашение с Северной Кореей – Reuters
Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР с 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Об этом написало агентство Reuters.
21 ноября Пхеньян заявил, что запустил на орбиту свой первый спутник-шпион. На фотографиях в государственных СМИ видно, как лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты с базы.
После этого министры иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС – осудили запуск спутника и призвали к "быстрой, объединенной и решительной" международной реакции, в частности со стороны Совета Безопасности ООН.
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Журналисты отметили, что приостановка действия одного из пунктов соглашения приведет к тому, что Южная Корея усилит военное наблюдение вдоль хорошо укрепленной границы с Северной Кореей.
Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщил Reuters, что данные Космических сил США зафиксировали два новых объекта на орбите, соответствующие запуску из Северной Кореи.
"Я прихожу к выводу, что эти объекты являются спутником-шпионом и разгонным блоком ракеты", – сказал он.
- 31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
- 23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
- Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.
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