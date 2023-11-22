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Сеул приостановил военное соглашение с Северной Кореей – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2023, 22:27
Сеул приостановил военное соглашение с Северной Кореей – Reuters - Фото
Разведывательный спутник КНДР (Фото: ЕРА, KCNA)

Южная Корея приостановила действие части военного соглашения с КНДР с 2018 года после того, как Пхеньян проигнорировал предупреждение США и запустил шпионский спутник. Об этом написало агентство Reuters.

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21 ноября Пхеньян заявил, что запустил на орбиту свой первый спутник-шпион. На фотографиях в государственных СМИ видно, как лидер Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты с базы.

После этого министры иностранных дел стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и ЕС – осудили запуск спутника и призвали к "быстрой, объединенной и решительной" международной реакции, в частности со стороны Совета Безопасности ООН.

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Журналисты отметили, что приостановка действия одного из пунктов соглашения приведет к тому, что Южная Корея усилит военное наблюдение вдоль хорошо укрепленной границы с Северной Кореей.

Джонатан Макдауэлл из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики сообщил Reuters, что данные Космических сил США зафиксировали два новых объекта на орбите, соответствующие запуску из Северной Кореи.

"Я прихожу к выводу, что эти объекты являются спутником-шпионом и разгонным блоком ракеты", – сказал он.

СПРАВКА. Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи бывшего президента Южной Кореи Мун Чже Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына. Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером. Соглашение предусматривает создание буферных зон и бесполетных зон вблизи межкорейской границы для запрещения артиллерийских стрельб, военно-морских учений и наблюдения с целью предотвращения столкновений между странами.
  • 31 мая 2023 года Северная Корея совершила неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.
  • 23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.
  • Впоследствии стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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Ульяна Кричковская
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