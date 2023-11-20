Сеул закликав режим Кім Чен Ина "негайно припинити" підготовку запуску супутника-шпигуна — Yonhap

Південнокорейські військові закликали Північну Корею "негайно припинити" підготовку до чергової спроби запуску військового супутника-шпигуна, пообіцявши вжити "необхідних заходів", якщо режим проігнорує їх звернення. Про це повідомила сеульська агенція Yonhap.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Генерал-лейтенант Канг Хо Піл, головний директор з операцій об'єднаного комітету начальників штабів, зробив це попередження після того, як міністр оборони Південної Кореї 19 листопада заявив, що Пхеньян може здійснити ще одну спробу запуску супутника вже на цьому тижні або близько того.

"[Ми] суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити запуск військового розвідувального супутника, підготовка до якого триває. Якщо Північна Корея продовжить його запуск, попри наше застереження, наші військові вживатимуть необхідних заходів для захисту життя і безпеки нашого народу", – сказав Канг.

Читайте також: КНДР пригрозила Південній Кореї війною, "як в Європі та на Близькому Сході" – Yonhаp

Генерал-лейтенант не уточнив, що має на увазі під "необхідними заходами", але вважається, пише агенція, що уряд розглядає можливість часткового призупинення дії міжкорейської військової угоди 2018 року, якщо КНДР здійснить запуск.

ДОВІДКА. Військову угоду між Південною Кореєю та КНДР було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера . Військову угоду між Південною Кореєю та КНДР було підписано 19 вересня 2018 року під час зустрічі колишнього президента Південної Кореї Мун Чже Іна та північнокорейського лідера Кім Чен Ина . Мета угоди – зменшити військову напруженість на Корейському півострові та створити умови для подальшого діалогу та співпраці між Півднем та Північчю. Угода передбачає створення буферних зон і безпольотних зон поблизу міжкорейського кордону для заборони артилерійських стрільб, військово-морських навчань і спостереження з метою запобігання зіткненням між країнами.

31 травня 2023 року Північна Корея провела невдалий запуск супутника-шпигуна: ракета-носій та корисне навантаження впали в море.

23 серпня уряд КНДР оголосив, що спробує запустити ще один супутник після втрати військового супутника в травні.

Пізніше стало відомо, що Північна Корея за допомогою Росії може зробити третю спробу запуску шпигунського супутника у листопаді.

Читайте також: Північна Корея може отримати від Росії ядерні та балістичні технології — Блінкен

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.