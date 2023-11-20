Сеул призвал КНДР "немедленно прекратить" подготовку запуска спутника-шпиона – Yonhap

Южнокорейские военные призвали Северную Корею "немедленно прекратить" подготовку к очередной попытке запуска военного спутника-шпиона, пообещав принять "необходимые меры", если режим проигнорирует их обращение. Об этом сообщило сеульское агентство Yonhap.

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Генерал-лейтенант Канг Хо Пил, главный директор по операциям объединенного комитета начальников штабов, сделал это предупреждение после того, как министр обороны Южной Кореи 19 ноября заявил, что Пхеньян может предпринять еще одну попытку запуска спутника уже на этой неделе или около того.

"[Мы] строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить запуск военного разведывательного спутника, подготовка к которому продолжается. Если Северная Корея продолжит его запуск, несмотря на наше предупреждение, наши военные будут предпринимать необходимые меры для защиты жизни и безопасности нашего народа", – сказал Канг.

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Генерал-лейтенант не уточнил, что подразумевает под "необходимыми мерами", но считается, пишет агентство, что правительство рассматривает возможность частичного приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года, если КНДР совершит запуск.

СПРАВКА. Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера . Военное соглашение между Южной Кореей и КНДР было подписано 19 сентября 2018 года во время встречи бывшего президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и северокорейского лидера Ким Чен Ына . Цель соглашения – уменьшить военную напряженность на Корейском полуострове и создать условия для дальнейшего диалога и сотрудничества между Югом и Севером. Соглашение предусматривает создание буферных зон и бесполетных зон вблизи межкорейской границы для запрещения артиллерийских стрельб, военно-морских учений и наблюдения с целью предотвращения столкновений между странами.

31 мая 2023 года Северная Корея провела неудачный запуск спутника-шпиона: ракета-носитель и полезная нагрузка упали в море.

23 августа правительство КНДР объявило, что попытается запустить еще один спутник после потери военного спутника в мае.

Позже стало известно, что Северная Корея с помощью России может предпринять третью попытку запуска шпионского спутника в ноябре.

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