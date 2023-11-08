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КНДР пригрозила Південній Кореї війною, "як в Європі та на Близькому Сході" – Yonhup

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 07:41
КНДР пригрозила Південній Кореї війною,
Військова техніка КНДР на параді (Фото: ЕРА, JEON HEON-KYUN)

Конституційний суд Південної Кореї скасував заборону на пересилання за кордон антипхеньянських листівок, у відповідь на це Північна Корея пригрозила Сеулу збройним конфліктом, подібним до тих, що відбуваються в Україні та на Близькому Сході. Про це повідомляє Yonhup з посиланням на державне північнокорейське агентство ЦТАК.

У вересні Конституційний суд Південної Кореї постановив, що заборона на транскордонну кампанію з розповсюдження листівок, передбачена переглянутим Законом про розвиток міжкорейських відносин, є неконституційною, оскільки вона надмірно обмежує право на свободу вираження поглядів.

У відповідь на це ЦТАК заявило, що кампанії з розсилання листівок із критикою режиму диктатора КНДР Кім Чен Ина можуть стати "каталізатором" кінця існування Південної Кореї.

"Позиція наших революційних збройних сил полягає в тому, що ми повинні пролити набагато більший, ніж у попередні рази, "вогняний дощ покарання" не лише на базу поширення листівок, але й на оплот маріонеток", – йдеться у повідомленні.

Пхеньян назвав кампанію з розповсюдження листівок "зловмисною психосоціальною війною".

"Немає жодних гарантій, що на Корейському півострові не виникнуть збройні конфлікти, подібні до тих, що тривають у Європі та на Близькому Сході", – додають у ЦТАК.

Фото: Yonhup
ДОВІДКА. Протягом багатьох років біженці з КНДР у Південній Кореї та консервативні активісти надсилали в сусідню країну повітряні кулі з листівками із критикою Кім Чен Ина. Пхеньян жорстко реагував на такі пропагандистські акції побоюючись, що приплив зовнішньої інформації може становити загрозу для режиму Кіма. 

У жовтні 2014 року Північна Корея обстріляла з кулеметів такі повітряні кулі, запущені активістами. Деякі кулі впали на територію Південної Кореї, не завдавши нікому шкоди. У червні 2020 року, північнокорейські військові підірвала міжкорейський офіс зв’язку у своєму прикордонному місті Кесон через пропагандистські листівки з території Південної Кореї. У грудні 2020 року Сеул ухвалив закон про припинення кампаній із розповсюдження листівок після погроз Пхеньяна у відповідь на такі акції скасувати військову угоду від 2018 року, яка передбачає створення буферної зони завширшки кілька кілометрів вздовж сухопутного та морського кордону між двома Кореями, в якій забороняється розміщувати війська, озброєння та військову техніку і проводити військові навчання.
  • У Південній Кореї вважають, що КНДР могла допомогти терористам ХАМАС атакувати Ізраїль, і побоюються подібного нападу з боку Пхеньяна.

Читайте також: КНДР у листопаді спробує запустити шпигунський супутник за допомогою РФ – військові Південної Кореї

Мілана Головань
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