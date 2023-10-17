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Південна Корея вважає, що КНДР пов'язана з атакою ХАМАС на Ізраїль. Бояться такого ж у себе

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 15:29
Південна Корея вважає, що КНДР пов'язана з атакою ХАМАС на Ізраїль. Бояться такого ж у себе - Фото
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

У Південній Кореї вважають, що КНДР могла допомогти терористам ХАМАС атакувати Ізраїль і побоюються подібного нападу з боку Пхеньяну. Про це повідомив високопоставлений південнокорейський армієць, передає Yohnap.

За його словами, Північна Корея, схоже, продає зброю ХАМАС і співпрацює з терористами в інших областях, а також може використовувати для атаки проти жителів півдня тактику, яку бойовики застосовували проти Ізраїлю.

Він зазначив, що в Сеулі дійшли висновку, що ХАМАС зміг перенаситити систему протиповітряної оборони Ізраїлю та порушив кордон на парапланах.

"Вважається, що ХАМАС прямо чи опосередковано пов'язаний із Північною Кореєю у різних галузях, таких як торгівля зброєю, тактичне керівництво та навчання. Існує ймовірність того, що Північна Корея може використовувати методи нападу Хамаса для раптового вторгнення до Південної Кореї", – заявив чиновник.

Представник Південної Кореї сказав, що ХАМАС міг використати північнокорейську ракету F-7 (аналог радянського гранатомета РПГ-7), а також артилерійські снаряди Bang-122.

"Це говорить про те, що Північна Корея продовжує експортувати різну зброю до країн Близького Сходу та збройних угруповань", – підкреслив військовий.

  • 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС здійснили атаку на Ізраїль. ЗМІ описали звірства бойовиків у громаді на півдні країни.
  • Під час вторгнення терористів в Ізраїлі загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники від 150 до 200 осіб, включаючи немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку.
  • У секторі, за непідтвердженими даними, загинуло вже понад 2500 людей.

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Дмитро Гриниченко
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війнаІзраїльХАМАСПівнічна КореяПівденна Корея
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