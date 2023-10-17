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Южная Корея считает, что КНДР связана с атакой ХАМАС на Израиль. Боятся такого же у себя

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 15:29
Южная Корея считает, что КНДР связана с атакой ХАМАС на Израиль. Боятся такого же у себя - Фото
Ким Чен Ын (Фото: EPA)

В Южной Корее считают, что КНДР могла помочь террористам ХАМАС атаковать Израиль и опасаются подобного нападения со стороны Пхеньяна. Об этом сообщил высокопоставленный южнокорейский армеец, передает Yohnap.

По его словам, Северная Корея, похоже, продает оружие ХАМАС и сотрудничает с террористами в других областях, а также может использовать для атаки против южан тактику, которую боевики применяли против Израиля. 

Он отметил, что в Сеуле пришли к выводу, что ХАМАС смог перенасытить систему противовоздушной обороны Израиля и нарушил границу на парапланах 

"Считается, что ХАМАС прямо или косвенно связан с Северной Кореей в различных областях, таких как торговля оружием, тактическое руководство и обучение. Существует вероятность того, что Северная Корея может использовать методы нападения Хамаса для внезапного вторжения в Южную Корею", — заявил чиновник.

Представитель Южной Кореи сказал, что ХАМАС мог использовать северокорейскую ракету F-7 (аналог советского гранатомета РПГ-7), а также артиллерийские снаряды Bang-122. 

"Это говорит о том, что Северная Корея продолжает экспортировать различное оружие в страны Ближнего Востока и вооруженные группировки", – подчеркнул военный.

  • 7 октября 2023 года террористы ХАМАС совершили атаку на Израиль. СМИ описали зверства боевиков в общине на юге страны.
  • При вторжении террористов в Израиле погибли более 1400 человек, были захвачены и увезены в Газу в качестве заложников от 150 до 200 человек, включая младенцев, детей, женщин и пожилых людей.
  • В секторе, по неподтвержденным данным, погибли уже свыше 2500 человек.

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Дмитрий Гриниченко
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